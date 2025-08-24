Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025
Para la clima de esta mañana en Santa Cruz, se anticipa un tiempo parcialmente nuboso, brindando un inicio de día fresco con una temperatura mínima rondando los 3.4°C. No se espera ninguna precipitación significativa durante las primeras horas, por lo que los residentes pueden disfrutar de la mañana sin preocuparse por lluvias imprevistas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En la tarde y noche, Santa Cruz seguirá experimentando cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas subirán hasta un máximo de 7.3°C. El viento podría alcanzar velocidades de hasta 25 km/h, creando una sensación térmica un poco más baja. No se anticipa lluvia para las horas vespertinas, lo que es una invitación perfecta para actividades al aire libre durante el atardecer. Con una humedad alcanzando un 80%, es recomendable vestirse apropiadamente para evitar sentir el frío nocturno.