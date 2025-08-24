Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

domingo, 24 de agosto de 2025, 06:04

Este domingo, Santa Fe tendrá un clima con condiciones variadas. Durante la mañana, las temperaturas estarán bastante frescas, con un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad rondará el 85%, lo cual podría hacer que se sienta un poco más frío. En cuanto al viento, se espera que soplen con una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual brindará una sensación de frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá mayormente sin cambios. Las temperaturas llegarán a una máxima de 18.5°C, y el cielo continuará parcialmente nuboso. La intensidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando rafagas de hasta 21 km/h, por lo que puede ser una buena idea llevar un abrigo ligero si planeas salir. Es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitaciones es baja, con 0% de posibilidad de lluvias durante el día.

Nota: El clima es un fenómeno cambiante, y siempre es recomendable revisar la información actualizada antes de realizar actividades al aire libre.