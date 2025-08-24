Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Clima diario

Este domingo, Santa Fe tendrá un clima con condiciones variadas. Durante la mañana, las temperaturas estarán bastante frescas, con un clima caracterizado por cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7.9°C. La humedad rondará el 85%, lo cual podría hacer que se sienta un poco más frío. En cuanto al viento, se espera que soplen con una velocidad máxima de 11 km/h, lo cual brindará una sensación de frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá mayormente sin cambios. Las temperaturas llegarán a una máxima de 18.5°C, y el cielo continuará parcialmente nuboso. La intensidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando rafagas de hasta 21 km/h, por lo que puede ser una buena idea llevar un abrigo ligero si planeas salir. Es importante tener en cuenta que la probabilidad de precipitaciones es baja, con 0% de posibilidad de lluvias durante el día.

Nota: El clima es un fenómeno cambiante, y siempre es recomendable revisar la información actualizada antes de realizar actividades al aire libre.