Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este domingo 24 de agosto de 2025

Clima en SDE

Clima matutino en Santiago Del Estero

Clima matutino se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que rondan los 9.5°C. La sensación térmica alcanzará a esta hora está entre los 11 km/h, asegurando una brisa agradable. La humedad relativa es alta, alcanzando un 63%, lo que puede dar lugar a una sensación más fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde, las temperaturas aumentarán hasta alcanzar los 22°C con el viento soplando a una velocidad media de 26 km/h. La posibilidad de lluvias es mínima, por lo que puedes planificar actividades al aire libre.

En la noche, el viento disminuirá su intensidad, y las temperaturas descenderán lentamente creando un ambiente más fresco pero cómodo.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santiago Del Estero

Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda llevar un abrigo liviano debido a la sensación térmica fresca causada por el viento. Recuerda siempre estar hidratado y proteger tu piel del posible resplandor solar en horas de la tarde.