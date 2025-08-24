Se adelanta la primavera: qué día se esperan 22 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional
El SMN emitió su pronóstico del clima para la última semana de agosto. El detalle, día por día.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del tiempo para la última semana de agosto y reveló que se espera una “mini primavera”, con máximas que superarán los 20 °C en Buenos Aires.
Según el SMN, el viernes 29 será el día con una temperatura máxima más elevada, donde se aguardan 22 °C. Por su parte, la mínima será de 12 °C.
A su vez, durante la jornada se espera que el cielo esté cielo mayormente nublado, con vientos leves del noreste.
Cómo va a estar el tiempo en Buenos Aires la última semana de agosto
- Lunes 25: se espera un cielo despejado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 20 °C. En tanto, habrá vientos leves del oeste.
- Martes 26: una mínima de 9 °C y una máxima de 20 °C con cielo despejado durante la jornada.
- Miércoles 27: el cielo estará algo nublado, con una mínima de 10 °C y una máxima de 20 °C.
- Jueves 28: habrá cielo de parcial a algo nublado, con una mínima de 11 grados y una máxima de 19.
- Viernes 29: mínima de 12 °C y máxima de 22 °C, con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada.