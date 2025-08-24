Se adelanta la primavera: qué día se esperan 22 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional

El SMN emitió su pronóstico del clima para la última semana de agosto. El detalle, día por día.

Se adelanta la primavera. Foto: NA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió su pronóstico del tiempo para la última semana de agosto y reveló que se espera una “mini primavera”, con máximas que superarán los 20 °C en Buenos Aires.

Según el SMN, el viernes 29 será el día con una temperatura máxima más elevada, donde se aguardan 22 °C. Por su parte, la mínima será de 12 °C.

A su vez, durante la jornada se espera que el cielo esté cielo mayormente nublado, con vientos leves del noreste.

Se adelanta la primavera Foto: NA

Cómo va a estar el tiempo en Buenos Aires la última semana de agosto