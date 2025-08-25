Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Tiempo hoy
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 25 de agosto de 2025, 06:01

El tiempo en Buenos Aires esta mañana

En la mañana de hoy, Buenos Aires tendrá un clima clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 5.6°C. No se esperan precipitaciones significativas durante esta porción del día, manteniendo un ambiente relativamente seco. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 10 km/h, manteniendo una atmósfera agradable para actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, se predice que el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán su ascenso hasta alcanzar los 15.7°C. Aunque habrá algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 21 km/h, el ambiente general será cómodo. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, asegurando una jornada sin lluvias. La humedad relativa alcanzará aproximadamente un 92%, lo cual puede traer una sensación de pesadez en el aire.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Horoscopo de Aries de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

Horoscopo de Aries de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 25 de agosto de 2025

El amanecer está programado para las 08:05 y el atardecer tendrá lugar a las 17:52, permitiendo disfrutar de horas de luz razonables para cualquier actividad al aire libre.