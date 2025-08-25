Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Tiempo hoy

El tiempo en Buenos Aires esta mañana

En la mañana de hoy, Buenos Aires tendrá un clima clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 5.6°C. No se esperan precipitaciones significativas durante esta porción del día, manteniendo un ambiente relativamente seco. Los vientos soplarán a una velocidad media de hasta 10 km/h, manteniendo una atmósfera agradable para actividades matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde y noche, se predice que el cielo permanecerá parcialmente nuboso. Las temperaturas seguirán su ascenso hasta alcanzar los 15.7°C. Aunque habrá algunas ráfagas de viento que podrían alcanzar los 21 km/h, el ambiente general será cómodo. La probabilidad de precipitaciones sigue siendo baja, asegurando una jornada sin lluvias. La humedad relativa alcanzará aproximadamente un 92%, lo cual puede traer una sensación de pesadez en el aire.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 25 de agosto de 2025

El amanecer está programado para las 08:05 y el atardecer tendrá lugar a las 17:52, permitiendo disfrutar de horas de luz razonables para cualquier actividad al aire libre.