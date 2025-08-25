Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Clima actual

El día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas frescas. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 8.6°C. Durante la mañana, el clima será agradable, aunque se sentirán vientos moderados, con una velocidad de hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, con una temperatura máxima alcanzando los 16°C. Se esperan vientos esterados que pueden alcanzar hasta 12 km/h, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Si planeas pasar tiempo al aire libre, te recomendamos llevar un abrigo liviano para las primeras horas del día. Más tarde, aunque el viento puede persistir, la temperatura subirá de manera considerable, así que un suéter debería ser suficiente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 25 de agosto de 2025

El amanecer hoy será a las 07:57, y el atardecer se espera para las 17:50, ofreciéndonos un día con horas de luz moderadas. Si tienes planeado ver el sol ponerse, calcular tus actividades al aire libre para disfrutar del hermoso espectáculo del atardecer.