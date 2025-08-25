Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Resumen climático

Hoy en Corrientes, el clima estará influenciado por condiciones parciales de nubosidad. El día comenzará con temperaturas mínimas de 8.2°C. Durante las primeras horas de la mañana, los cielos presentarán parcial nubosidad, ofreciendo un leve respiro del calor habitual. Los clima recomendamos llevar una ligera chaqueta al salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

De cara a la tarde y la noche, se anticipa un aumento en las temperaturas máximas que llegarán a los 18.8°C. El equilibrio entre el frescor de la mañana y el calor de la tarde hará que el día sea confortable, aunque es probable que algunas nubes continúen decorando el cielo.

El viento se moverá a través del día con una velocidad media de hasta 9 km/h, no generando mayores molestias. La humedad se mantendrá en un rango alto, alcanzando un 94% durante ciertas horas.

En términos astronómicos, la salida del sol está programada para las 07:42 am y se pondrá aproximadamente a las 18:08 pm. La fase lunar será creciente, asegurando que el cielo nocturno permanezca misterioso con la majestuosa luz de la luna.