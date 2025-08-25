Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Amanecer y mañana en Formosa

En las primeras horas del día de hoy en Formosa, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 7.9°C como mínima y alcanzarán hasta los 20.5°C durante las primeras horas de la mañana. Se espera una humedad relativa del entorno del 96%, lo cual podría agregar una sensación de frescura a la atmósfera, y los niveles de viento alcanzarán un nivel moderado de aproximadamente 5 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Ya durante la tarde y extendiéndose hasta la noche, el tiempo se mantendrá similar. Los valores de temperatura máxima permanecerán estables, rondando los 20.5°C, con una leve disminución hacia las horas nocturnas. El cielo continuará parcialmente cubierto, y la humedad relativa podría fluctuar cerca del 68.8%. Los vientos soplarán de manera suave, con una velocidad no superior a los 9 km/h, garantizando condiciones atmosféricas apacibles. Incluso sin pronóstico de lluvia ni acumulaciones de nieve, los residentes pueden sentirse cómodos durante el transcurso del día.

Observaciones astronómicas para hoy en Formosa

Para quienes buscan disfrutar del cielo, el amanecer se producirá a las 07:37, marcando el comienzo del día con luz natural. El atardecer, en cumpleaños, se espera alrededor de las 18:08, dando marco a la puesta de sol. Además, las fases lunares actuales indican que habrá una salida de la luna a las 17:29, mientras que se oculta nuevamente a las 07:02.