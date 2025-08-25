Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Clima Jujuy

Hoy en Jujuy, la mañana comenzará con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondarán los 4.2°C. Se espera que los vientos alcancen una velocidad de hasta 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable. La humedad será estable, proporcionando un ambiente cómodo a pesar del descenso en las temperaturas matutinas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Hacia la tarde y noche, el clima en Jujuy se mantendrá con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a alcanzar los 18.4°C. Los vientos, provenientes del sector sureste, continuarán con una velocidad media de hasta 10 km/h. La humedad relativa alcanzará valores del 85%, lo que podría incrementar la sensación de frescura a medida que avance la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 25 de agosto de 2025

El amanecer en Jujuy se producirá a las 08:01, mientras que el ocaso será a las 18:41. Esto proporcionará un día con suficiente luz solar, ideal para realizar actividades al aire libre.