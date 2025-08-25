Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

lunes, 25 de agosto de 2025

El tiempo de clima en La Pampa

Este lunes 25 de agosto, la mañana en La Pampa comenzará con un cielo ligeramente despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, ascendiendo progresivamente a lo largo de la mañana. A medida que el sol se levante, se espera que la humedad máxima alcance el 79%, contraponiéndose a un viento relativamente calmo que alcanzará los 9 km/h. La visibilidad es óptima, por lo que es un buen día para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Al llegar la tarde, las condiciones meteorológicas mantendrán el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, ofreciendo un clima agradable. La humedad disminuirá levemente, así como la intensidad del viento, que no superará los 14 km/h. Durante la noche, las condiciones serán similares, manteniendo un ambiente agradable y sin probabilidades de lluvia.

Observaciones astronómicas

El lunes 25 de agosto, el sol hará su aparición a las 08:25 y se retirará a las 18:08, brindando aproximadamente 11 horas y 43 minutos de luz diurna. La fase lunar en este momento será de luna creciente, ofreciendo una clara visión ideal para aficionados a la astronomía.