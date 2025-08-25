Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Previsión Climática

Esta mañana en Neuquén, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán cerca de los 4.9°C, brindando un ambiente fresco al amanecer. Es una oportunidad ideal para un abrigo ligero si planeas salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En el transcurso de la tarde y hacia la noche, las condiciones climáticas se mantendrán parcialmente nubosas. Las temperaturas experimentarán un incremento moderado, alcanzando máximas de alrededor de 17°C. El viento será un componente importante, soplando con una velocidad máxima de hasta 27 km/h. Este adicional de viento puede generar una sensación térmica más baja, así que tenlo en cuenta si planeas actividades al aire libre.

La humedad relativa en el ambiente alcanzará máximos del 75%, lo que podría aportar una sensación ligeramente más pesada en el aire. Sin embargo, no hay previsión de precipitaciones para hoy. En resumen, un día agradable, ideal para disfrutar al aire libre manteniendo una chaqueta ligera a mano para la tarde.