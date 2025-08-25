Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

El tiempo en Río Negro esta mañana

Este lunes 25 de agosto, la jornada en Río Negro comienza con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas se mantienen agradables, oscilando entre los 6.8°C como mínima y alcanzando los 17.1°C a medida que avanza el día. Los vientos tendrán una velocidad moderada con ráfagas que pueden llegar hasta los 22 km/h. Se descarta la probabilidad de precipitaciones durante la mañana, lo que asegura una mañana tranquila para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, se espera que las condiciones climáticas sigan siendo similares, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. A medida que nos acercamos a la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. La humedad relativa del aire alcanzará alrededor del 82%, lo que puede hacer el ambiente un tanto húmedo al caer la noche. Es importante destacar que no se anticipan lluvias significativas, permitiendo una noche estable para aquellos que prefieren salir.

En cuanto a observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:33 y se pondrá alrededor de las 17:51, brindando un día corto pero lleno de oportunidades para disfrutar.