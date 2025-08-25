Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Estado del tiempo

Hoy en Salta, el clima se presentará con condiciones parcialmente nubosas desde la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas comiencen en torno a los 3.4°C, ofreciendo un ambiente fresco durante las horas tempranas del día. No se prevén precipitaciones significativas, lo que podría influir en un inicio de jornada ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Con el avance del día, las condiciones climáticas es probable que continúen parcialmente nubosas, manteniendo un cielo cubierto que puede disipar una sensación más fresca. La temperatura máxima alcanzará alrededor de 21.2°C, proporcionando una tarde templada. Los vientos se registrarán con una velocidad promedio de hasta 8 km/h, contribuyendo a una sensación térmica agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 25 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 7:28, mientras que el atardecer está previsto para las 18:40. Esto dará lugar a un largo día, ideal para quienes quieran disfrutar del tiempo al aire libre, aprovechando las horas de luz disponibles.