Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
lunes, 25 de agosto de 2025, 06:05

Durante la mañana de clima en San Juan, se prevé un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que iniciarán en 9.2°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad será notable, alcanzando niveles altos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, el clima se mantendrá con similares condiciones, siendo parcialmente nuboso y registrando una temperatura máxima de 20.4°C. A la noche, el cielo seguirá con nubes dispersas y las temperaturas comenzarán a descender. Los vientos continuarán soplando a una velocidad máxima de 17 km/h, mientras que la humedad persistirá alta.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 25 de agosto de 2025. El amanecer será a las 08:29, mientras que el atardecer está previsto para las 18:37.