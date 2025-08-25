Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Clima diario

Durante la mañana de clima en San Juan, se prevé un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que iniciarán en 9.2°C. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 11 km/h. La humedad será notable, alcanzando niveles altos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, el clima se mantendrá con similares condiciones, siendo parcialmente nuboso y registrando una temperatura máxima de 20.4°C. A la noche, el cielo seguirá con nubes dispersas y las temperaturas comenzarán a descender. Los vientos continuarán soplando a una velocidad máxima de 17 km/h, mientras que la humedad persistirá alta.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 25 de agosto de 2025. El amanecer será a las 08:29, mientras que el atardecer está previsto para las 18:37.