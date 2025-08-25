Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Meteorología diaria

En la mañana de este lunes 25 de agosto de 2025, el clima en Santa Cruz se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 3.4°C. Sin precipitaciones esperadas, la humedad oscilará en torno al 80%, proporcionando sensaciones de frío durante las primeras horas del día. Los vientos, provenientes del noroeste, alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y hacia la noche, las condiciones meteorológicas seguirán mostrando un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas subirán, alcanzando máximos de 7.3°C, mientras que los vientos seguirán soplando a 22 km/h desde el noreste. Durante estas horas del día, el clima en Santa Cruz no presentará cambios significativos, presentando un ambiente similar al registrado en la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 25 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol aparecerá en el horizonte a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Estos horarios indican duraciones de luz solar que permitirán actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de cielo parcialmente nuboso.