Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

lunes, 25 de agosto de 2025, 06:06

En la mañana de este lunes 25 de agosto de 2025, el clima en Santa Cruz se presentará parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 3.4°C. Sin precipitaciones esperadas, la humedad oscilará en torno al 80%, proporcionando sensaciones de frío durante las primeras horas del día. Los vientos, provenientes del noroeste, alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Por la tarde y hacia la noche, las condiciones meteorológicas seguirán mostrando un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas subirán, alcanzando máximos de 7.3°C, mientras que los vientos seguirán soplando a 22 km/h desde el noreste. Durante estas horas del día, el clima en Santa Cruz no presentará cambios significativos, presentando un ambiente similar al registrado en la mañana.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 25 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol aparecerá en el horizonte a las 09:40 y se pondrá a las 17:34. Estos horarios indican duraciones de luz solar que permitirán actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones climatológicas de cielo parcialmente nuboso.