Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025
Pronóstico del tiempo en la mañana
En Santa Fe, esta mañana el tiempo estará despejado y la temperatura mínima será de 7.9°C. Se espera que la sensación de aire fresco acompañe, debido a un nivel de humedad del 85%. Los vientos serán moderados con una velocidad máxima de 21 km/h, brindando una brisa constante durante las primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
Durante la tarde, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con una máxima de 18.5°C. Las condiciones se mantendrán estables sin lluvias pronosticadas. A medida que avance la noche, las nubes se despejarán un poco más, pero el ambiente se tornará fresco nuevamente, así que se recomienda abrigarse. No se prevén precipitaciones, permitiendo disfrutar de una noche ideal para actividades al aire libre.