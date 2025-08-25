Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

El tiempo hoy
lunes, 25 de agosto de 2025, 06:06

En Santiago del Estero, las condiciones climáticas para este lunes serán mayormente nubosas en la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de los 9.5°C. Durante el transcurso del día, los vientos se mantendrán estables, alcanzando velocidades de hasta 26 km/h. La humedad en este momento será moderada, con un porcentaje del 63%, lo cual añade una leve sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

A medida que el día avanza, se espera que la nubosidad se disminuya significativamente, permitiendo así que las temperaturas suban hasta un máximo de 22°C en la tarde. No se prevén precipitaciones, lo cual permite actividades al aire libre sin inconvenientes. Al anochecer, el viento reducirá su velocidad alcanzando ráfagas más ligeras que traen consigo una atmósfera más tranquila y apacible.