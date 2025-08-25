Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este lunes 25 de agosto de 2025

Clima Tucumán

El clima en Tucumán para este lunes 25 de agosto de 2025 comenzará con condiciones de cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas estarán cerca de los 8.5°C, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente en las primeras horas del día para evitar el frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá con nubes esparcidas. Las temperaturas máximas podrían alcanzar los 22.4°C, proporcionando un clima agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, se mantendrá un viento del este con una velocidad media de alrededor de 22 km/h.

La humedad relativa se situará cerca del 41%, lo que indica un ambiente seco. El fenómeno del viento constante y la baja humedad podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que el termómetro podría indicar.