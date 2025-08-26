Esta es la razón por la cual deberías dejar la puerta abierta del horno después de cocinar

Este simple truco tiene muchos beneficios tanto para ahorrar energía como para prolongar la vida útil del electrodoméstico.

Dejar la puerta abierta del horno durante algunos minutos después de cocinar puede ser muy beneficioso Foto: Unsplash

Luego de cocinar, es muy común cerrar la puerta del horno y dejar que su calor se disipe poco a poco en el aire mientras se enfría, pero, sin embargo, hay una forma de ahorrar energía y cuidar el electrodoméstico.

Lo cierto es que dejar la puerta abierta del horno durante algunos minutos después de cocinar puede ser muy beneficioso y es algo que no se suele tener en cuenta, ya que es una forma sencilla de ayudarte a aprovechar el calor, mejorar la ventilación de la cocina y proteger la vida útil del horno.

Dejarla abierta del horno es especialmente útil en la época del frío Foto: Unsplash

Dejar la puerta abierta del horno es especialmente útil en la época del frío (siempre y cuando el gas se encuentre apagado para no correr riesgos) y también ayuda a que no se acumulen hongos y bacterias por el encierro.

Además, otro gran pro de realizar esta pequeña acción es que elimina los olores que quedan atrapados dentro del horno. De esta forma, el aire circula y los residuos se disipan con mayor facilidad, enviando por ejemplo que la grasa se acumule en su interior. Esto facilitará posteriormente la limpieza.

Por último, es importante destacar que al abrir la puerta abierta, se enfría de forma gradual y protege los elementos internos del horno de daños que puedan reducir su vida útil o afectar su funcionamiento.

Cómo limpiar el horno con vinagre: el ingrediente mágico para que quede impecable

El vinagre de manzana está siempre presente en la cocina y son perfectos para la limpieza profunda, incluso si se trata de un desafío difícil como lo es el horno, ya que acumula grasa y olores desagradables.

Lo ideal es limpiar el horno en profundidad cada seis meses Foto: Unsplash

Lo ideal es limpiar el horno en profundidad cada seis meses y luego mantenerlo con algún elemento de limpieza, pero incorporar el vinagre sin dudas será uno de los tips que cambiarán tu vida.

Paso a paso, cómo lavar de forma fácil y eficaz el horno con vinagre