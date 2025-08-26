Preparar el pelo para el verano: los tratamientos infaltables para hacer en el cierre del invierno

La estación más fría del año está llegando a su fin. Cuáles son los tips capilares para tener un pelo divino durante los días de calor.

Cuidado del pelo. Foto: Freepik.

El invierno comienza a despedirse y por eso muchas personas comienzan a prestarle más atención al cuidado del cabello, ya que debe estar preparado para la llegada de la primavera y el verano. En esta época del año, el pelo suele quedar mucho más expuesto al sol, el cloro de la pileta, el agua salada de la playa, e incluso a la polución, lo que puede provocar resequedad, quiebre y pérdida de brillo.

Por este motivo, durante el momento de transición entre las estaciones, aumentar los tratamientos capilares para fortalecer y proteger la melena es una práctica muy habitual. La clave es saber cuáles son los esenciales que pueden llegar a revitalizar todo el cabello desde la raíz, hasta las puntas y dejarlo listo para el cambio de temporada.

Cómo cuidar el cabello para la llegada del calor.

Tratamientos infalibles para preparar el pelo para el verano

Hidratación profunda

Tratamiento clásico pero infalible. Se aplica con mascarillas o ampollas nutritivas que penetran en la fibra capilar, reparando el daño causado por el frío y la falta de humedad. Ideal para recuperar el brillo y la suavidad.

Botox capilar

Este tratamiento no tiene toxina botulínica, sino una mezcla de proteínas, aminoácidos y vitaminas que ayudan a reparar, alisar y nutrir profundamente. Es uno de los más elegidos para combatir el frizz y dar apariencia de pelo sano.

Cómo cuidar el pelo de cara al verano

Keratina

Perfecta para alisar, controlar el volumen y eliminar el frizz. Además, ayuda a sellar las puntas abiertas y protege el cabello del daño ambiental. Requiere ciertos cuidados posteriores, como evitar lavados frecuentes o productos con sulfatos.

Reconstrucción capilar

Pensado para cabellos muy dañados o quebradizos. Este tratamiento repone la estructura interna del pelo con queratina, colágeno y ceramidas, devolviéndole fuerza y elasticidad.

Pelo sin frizz. Foto: Pinterest.

Terapia con ácido hialurónico

Aunque no lo creas, esta nueva tendencia aporta hidratación intensa y rellena las fibras capilares desde el interior, ideal para quienes tienen el pelo fino o muy seco. Deja el cabello con aspecto rejuvenecido y sedoso.

Cabe destacar además que estos tratamientos son profesionales y deben ser acompañados con rutinas de cuidado en casa, utilizando shampoos sin sulfato, acondicionadores nutritivos e incluso protección térmica.