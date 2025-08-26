Preparar el pelo para el verano: los tratamientos infaltables para hacer en el cierre del invierno
El invierno comienza a despedirse y por eso muchas personas comienzan a prestarle más atención al cuidado del cabello, ya que debe estar preparado para la llegada de la primavera y el verano. En esta época del año, el pelo suele quedar mucho más expuesto al sol, el cloro de la pileta, el agua salada de la playa, e incluso a la polución, lo que puede provocar resequedad, quiebre y pérdida de brillo.
Por este motivo, durante el momento de transición entre las estaciones, aumentar los tratamientos capilares para fortalecer y proteger la melena es una práctica muy habitual. La clave es saber cuáles son los esenciales que pueden llegar a revitalizar todo el cabello desde la raíz, hasta las puntas y dejarlo listo para el cambio de temporada.
Tratamientos infalibles para preparar el pelo para el verano
Hidratación profunda
Tratamiento clásico pero infalible. Se aplica con mascarillas o ampollas nutritivas que penetran en la fibra capilar, reparando el daño causado por el frío y la falta de humedad. Ideal para recuperar el brillo y la suavidad.
Botox capilar
Este tratamiento no tiene toxina botulínica, sino una mezcla de proteínas, aminoácidos y vitaminas que ayudan a reparar, alisar y nutrir profundamente. Es uno de los más elegidos para combatir el frizz y dar apariencia de pelo sano.
Keratina
Perfecta para alisar, controlar el volumen y eliminar el frizz. Además, ayuda a sellar las puntas abiertas y protege el cabello del daño ambiental. Requiere ciertos cuidados posteriores, como evitar lavados frecuentes o productos con sulfatos.
Reconstrucción capilar
Pensado para cabellos muy dañados o quebradizos. Este tratamiento repone la estructura interna del pelo con queratina, colágeno y ceramidas, devolviéndole fuerza y elasticidad.
Terapia con ácido hialurónico
Aunque no lo creas, esta nueva tendencia aporta hidratación intensa y rellena las fibras capilares desde el interior, ideal para quienes tienen el pelo fino o muy seco. Deja el cabello con aspecto rejuvenecido y sedoso.
Cabe destacar además que estos tratamientos son profesionales y deben ser acompañados con rutinas de cuidado en casa, utilizando shampoos sin sulfato, acondicionadores nutritivos e incluso protección térmica.