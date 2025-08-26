Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Clima diario

El clima de este martes 26 de agosto de 2025 en Buenos Aires se define por un comienzo de jornada con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 5.6°C. La mañana ofrecerá condiciones mayormente estables, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin mayores complicaciones. La velocidad promedio del viento se mantendrá en torno a los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 15.7°C. Hacia la noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, asegurando una jornada sin precipitaciones. Se espera un leve descenso de la temperatura, sin superar los 10°C al final de la jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

A pesar de la ausencia de lluvias, el uso de ropa abrigada es recomendable debido a las bajas temperaturas matinales. Además, una capa ligera de abrigo será suficiente para las actividades vespertinas. Mantente informado de cualquier cambio atmosférico repentino consultando las actualizaciones meteorológicas durante el día.