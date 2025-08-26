Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
martes, 26 de agosto de 2025, 06:01

El clima de este martes 26 de agosto de 2025 en Buenos Aires se define por un comienzo de jornada con cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 5.6°C. La mañana ofrecerá condiciones mayormente estables, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin mayores complicaciones. La velocidad promedio del viento se mantendrá en torno a los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Durante la tarde, el tiempo continuará siendo parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 15.7°C. Hacia la noche, las condiciones del tiempo se mantendrán similares, asegurando una jornada sin precipitaciones. Se espera un leve descenso de la temperatura, sin superar los 10°C al final de la jornada.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Buenos Aires

A pesar de la ausencia de lluvias, el uso de ropa abrigada es recomendable debido a las bajas temperaturas matinales. Además, una capa ligera de abrigo será suficiente para las actividades vespertinas. Mantente informado de cualquier cambio atmosférico repentino consultando las actualizaciones meteorológicas durante el día.