Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Clima Diario

Durante la mañana de hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima presentará un cielo con parcialmente nublado y temperaturas mínimas en torno a los 8.6°C. Se esperan vientos leves con velocidades que pueden alcanzar los 22 km/h. Será importante estar preparados para las bajas temperaturas de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En horas de la tarde, las temperaturas máximas alcanzarán los 16°C, con una leve mejora en la sensación térmica a lo largo del día. El cielo permanecerá mayormente nuboso, sin probabilidad de precipitaciones. Al caer la tarde y entrada la noche, las condiciones meteorológicas seguirán sin cambios significativos, manteniendo un cielo parcialmente nublado.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Es recomendable llevar abrigo, especialmente por las bajas temperaturas que se presentarán durante la mañana. Evitar excursiones prolongadas al aire libre sin adecuada protección. Mantenerse hidratado también es crucial ante cualquier eventualidad climática.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 26 de agosto de 2025

El amanecer en Ciudad De Buenos Aires está previsto para las 7:57 y el atardecer a las 17:50, proporcionando toda la información necesaria para realizar observaciones astronómicas durante el día.