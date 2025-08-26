Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Clima en Jujuy

Clima en Jujuy durante la mañana

Hoy en Jujuy, el clima será bastante agradable. Se proyecta un cielo parcialmente nuboso durante el transcurso de la mañana, con temperaturas que se mantendrán entre los 4.2°C y alcanzarán hasta los 18.4°C. Los vientos soplarán a una velocidad media aproximada de 10 km/h, ofreciendo una brisa leve que hará llevadera la jornada. La humedad relativa alcanzará un promedio del 85%, por lo que se recomienda a los ciudadanos permanecer hidratados.

Es un excelente día para disfrutar al aire libre, pero asegúrese de protegerse del sol cuando aparezca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, las condiciones climáticas en Jujuy no divergirán mucho del clima por la mañana. Las temperaturas continuarán en el mismo rango, con una leve disminución a medida que caiga la noche. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, creando un ambiente ideal para una noche tranquila. Los vientos seguirán rondando los 10 km/h, y la humedad se espera que disminuya ligeramente. En resumen, un día moderadamente frío, con cielos parcialmente cubiertos y vientos suaves.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 26 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 08:01 y se despedirá a las 18:41, brindando muchas horas de luz para disfrutar de la ciudad y sus alrededores. Este horario solar favorecía a quienes planeen actividades al aire libre.