Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

martes, 26 de agosto de 2025, 06:04

Para la mañana de este martes 26 de agosto de 2025, se anticipa en Mendoza clima parcialmente nuboso. Se prevé que las temperaturas mínimas estén en torno a los 6.6°C, lo que significa un inicio de jornada fresco. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda llevar abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 17.5°C. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de 11 km/h, lo que proporciona una sensación térmica cómoda, pero la humedad rondará el 37%. A pesar de la nubosidad, el clima se mantendrá seco con baja probabilidad de lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 26 de agosto de 2025

El amanecer será a las 8:34, mientras que el atardecer se producirá a las 18:35. Estos datos astronómicos son cruciales para aquellos que planean actividades al aire libre o necesitan realizar observaciones astronómicas.