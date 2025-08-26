Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Clima Mendoza Hoy

Para la mañana de este martes 26 de agosto de 2025, se anticipa en Mendoza clima parcialmente nuboso. Se prevé que las temperaturas mínimas estén en torno a los 6.6°C, lo que significa un inicio de jornada fresco. Aunque la probabilidad de precipitaciones es baja, se recomienda llevar abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Durante la tarde y noche, la temperatura máxima alcanzará los 17.5°C. Los vientos se mantendrán con una velocidad media de 11 km/h, lo que proporciona una sensación térmica cómoda, pero la humedad rondará el 37%. A pesar de la nubosidad, el clima se mantendrá seco con baja probabilidad de lluvias.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 26 de agosto de 2025

El amanecer será a las 8:34, mientras que el atardecer se producirá a las 18:35. Estos datos astronómicos son cruciales para aquellos que planean actividades al aire libre o necesitan realizar observaciones astronómicas.