Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Clima Neuquén Hoy

Clima en Neuquén hoy a la mañana

Hoy en Neuquén, el clima se presentará con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán entre los 4.9°C, siendo la mínima del día, y alcanzarán hasta los 17°C en su máxima. La humedad será alta, con un porcentaje que podría llegar a un 75%. El viento soplará a una velocidad moderada de hasta 8 km/h. Se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, debido al viento y los posibles cambios repentinos en el clima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche, el pronóstico indica un cielo que continuará mostrándose parcialmente nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, sin cambios drásticos. Se espera que los vientos aumenten su intensidad alcanzando hasta 13 km/h en ráfagas, lo que podría incrementar la sensación de frío. La visibilidad será buena, aunque las nubes podrían dificultar alguna observación astronómica.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Es recomendable que al salir de casa llevemos alguna prenda de abrigo ligera, ya que las temperaturas pueden variar. Para aquellos que practican deportes al aire libre o necesitan estar expuestos durante largos periodos, es aconsejable tener en cuenta el aumento del viento en la tarde. Recordar mantenerse hidratado y protegido del sol, aunque el cielo esté parcialmente cubierto.