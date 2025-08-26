Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Clima Diario

Hoy en Salta, se anticipa un día donde el clima será testigo de nubes parciales. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 3.4°C, mientras que la presencia de sol intermitente ofrecerá un respiro. Se pronostican vientos suaves, con una velocidad promedio que alcanzará los 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el termómetro podría llegar a marcar hasta 21.2°C en Salta. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, y los vientos puedan intensificarse ligeramente, alcanzando los 9 km/h durante las ráfagas más fuertes. La humedad será considerable, alcanzando un pico del 91%, propiciando así una sensación térmica de calidez.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 26 de agosto de 2025

Un aspecto a considerar es la salida del sol, que se producirá a las 08:03 de la mañana, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:40. Esta información puede resultar crucial para quienes planean actividades al aire libre, coincidiendo este día con la fase de luna nueva, un momento especial para las observaciones astronómicas.