Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
martes, 26 de agosto de 2025, 06:06

Hoy en Salta, se anticipa un día donde el clima será testigo de nubes parciales. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 3.4°C, mientras que la presencia de sol intermitente ofrecerá un respiro. Se pronostican vientos suaves, con una velocidad promedio que alcanzará los 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde y noche, el termómetro podría llegar a marcar hasta 21.2°C en Salta. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, y los vientos puedan intensificarse ligeramente, alcanzando los 9 km/h durante las ráfagas más fuertes. La humedad será considerable, alcanzando un pico del 91%, propiciando así una sensación térmica de calidez.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 26 de agosto de 2025

Un aspecto a considerar es la salida del sol, que se producirá a las 08:03 de la mañana, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:40. Esta información puede resultar crucial para quienes planean actividades al aire libre, coincidiendo este día con la fase de luna nueva, un momento especial para las observaciones astronómicas.