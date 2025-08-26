Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Clima San Juan

Pronóstico del tiempo para la mañana en San Juan

Comenzamos el martes en San Juan con un día donde predominará un cielo parcialmente nuboso. Las condiciones climáticas contemplan temperaturas que irán desde los 9.2°C, esperando además vientos que alcanzarán una velocidad de 22 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Al avanzar la tarde y durante la noche, la ciudad de San Juan mantendrá un clima similar, con temperaturas cercanas a los 20.4°C como máximo. El nivel de humedad se posiciona en un 61%, asegurando un ambiente fresco durante todo el día. Se mantendrán los vientos de 22 km/h durante la jornada.