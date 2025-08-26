Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

Estado del tiempo

Pronóstico del tiempo para Santa Cruz

Hoy en Santa Cruz, el clima se presenta con cierta nubosidad durante la mañana. Se espera que las temperaturas varíen entre los 3.4°C en las primeras horas y suban hasta los 7.3°C. Los vientos podrán alcanzar una velocidad máxima de 25 km/h, lo que incrementará la sensación de frescura.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

A medida que transcurra el día, la nubosidad persistirá, aunque se espera una leve mejora. Las temperaturas seguirán frescas, oscilando entre los 3 y 7 grados al favorecer el descenso del sol. Los vientos seguirán presentes, con ráfagas que pueden aumentar la percepción de frío. A la noche, se esperan condiciones similares con algunas leves mejorías hacia medianoche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 26 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer en Santa Cruz se registró a las 09:40, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 17:34. Esto proporciona un marco solar significativo para las actividades diarias, aunque con una presencia mayor de nubes.