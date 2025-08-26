Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este martes 26 de agosto de 2025

martes, 26 de agosto de 2025, 06:07

Esta mañana del martes 26 de agosto de 2025, en Tierra Del Fuego, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los -0.6°C y la máxima será de 2.9°C. Con una humedad relativa de aproximadamente el 96%, la sensación será bastante húmeda. Los vientos cobrarán protagonismo, con ráfagas alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Para la tarde y la noche, el tiempo se mantendrá sin cambios significativos. Continuará la probabilidad de precipitación, aunque el porcentaje máximo es del 93%, lo cual indica que es probable que llueva en algún momento del día. No se esperan caídas de nieve, ya que el total de precipitación en forma de nieve es de 0 mm. En términos de viento, seguirá siendo fuerte, alcanzando velocidades de hasta 21 km/h hacia la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 26 de agosto de 2025

El amanecer civil será a las 09:54, y el atardecer civil está previsto para las 17:12. Esto dejará unas horas de luz diurna limitadas.