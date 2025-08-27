Insólita multa en Neuquén: un hombre fue castigado por los ladridos de sus perros salchichas a una moto

Los culpables de la multa se llaman Simón y Lola y sus vecinos calificaron como “excesiva” la decisión de la justicia.

Perro salchicha Foto: Pinterest

Un curioso caso ocurrió en la localidad de Chos Malal, en la provincia de Neuquén, ya que un hombre fue multado debido a que sus perros salchichas le ladraron a una moto que pasaba por la calle. El hecho ocurrió en el barrio Don Bosco y rápidamente se volvió viral.

Los perros señalados como los infractores son Simón y Lola, dos salchichas que son queridos en el barrio por su simpatía, tanto dentro como fuera de su casa. Pese a que se encontraban en la calle, no hubo ningún tipo de ataque ni daño de los canes hacia los vecinos.

Dos perros salchichas fueron multados en Neuquén

Sin embargo, el incidente con la moto -aunque tampoco hubo daños- le generó un perjuicio económico al propietario de los dos canes, ya que justo en el momento del ladrido, circulaba por el lugar personal de Transito de la Municipalidad.

Los agentes decidieron hablar con el dueño de los dos salchichas y fueron sancionados por “ruidos molestos y el perjuicio que podría causarle una mascota a una persona”, refiriéndose a accidentes de tránsito o mordidas, pudiendo estas acciones incluso ser fatales para los automovilistas.

Los salchichas le ladraron a la moto

¿De cuánto es la multa que deberá pagar el dueño de los salchichas?

La sorpresa llegó varios días después, cuando recibió la notificación de la multa y vio que le aplicaban una multa grande. “Son perros chiquitos, no hicieron nada malo. Solo ladraron, como cualquier perro cuando pasa una moto”, argumentó el hombre a TN. En ese sentido, el dueño calificó como “excesivo” el monto de la multa, que rondó casi los $600.000.

Si bien realizó su descargo, para las autoridades no fue lo suficientemente contundente y la Municipalidad se mantuvo firme en la decisión de sancionarlo de todas formas. Este proceder generó debate en Chos Malal, debido a que muchos vecinos consideraron que el monto era excesivo, dado que se trataba de animales pequeños y que no mordieron a nadie.

Además, algunos vecinos destacaron que en la ciudad circulan perros sueltos en otros barrios sin recibir multas y cuestionaron la equidad en la aplicación de la ordenanza.