Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en Buenos Aires, el clima de la mañana se presenta con un cielo despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, mientras que podemos esperar una humedad cercana al 55%. Los vientos soplarán del noreste con una velocidad media estimada de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En las horas de la tarde, se anticipa un cielo parcialmente nuboso, y la temperatura subirá alcanzando una máxima de 15.7°C. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 92%, por lo que se sugiere estar preparado para una atmósfera algo densa. Los vientos se mantendrán en una velocidad constante de 10 km/h.