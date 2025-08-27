Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 27 de agosto de 2025, 06:01

Hoy en Buenos Aires, el clima de la mañana se presenta con un cielo despejado. Las temperaturas mínimas rondarán los 5.6°C, mientras que podemos esperar una humedad cercana al 55%. Los vientos soplarán del noreste con una velocidad media estimada de 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En las horas de la tarde, se anticipa un cielo parcialmente nuboso, y la temperatura subirá alcanzando una máxima de 15.7°C. La humedad relativa se mantendrá alrededor del 92%, por lo que se sugiere estar preparado para una atmósfera algo densa. Los vientos se mantendrán en una velocidad constante de 10 km/h.