Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Tiempo Corrientes
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 27 de agosto de 2025, 06:02

Pronóstico del tiempo para hoy en Corrientes

En la mañana de hoy en Corrientes, se prevé un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que irán desde los 8.2°C. Durante estas horas, los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de hasta 9 km/h. Para más detalles sobre el clima, le recomendamos mantenerse actualizado con fuentes confiables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde, las condiciones climáticas mantendrán el cielo parcialmente nuboso, mientras que las máximas alcanzarán los 18.8°C. La humedad será un factor a tener en cuenta, alcanzando un nivel considerable. Los vientos serán más intensos, registrando ráfagas de hasta 19 km/h.

Se aconseja llevar precauciones ante el aumento de los vientos y prever una posible interrupción en actividades al aire libre debido al clima cambiante.