Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para hoy en Corrientes

En la mañana de hoy en Corrientes, se prevé un cielo parcialmente nuboso con temperaturas que irán desde los 8.2°C. Durante estas horas, los vientos serán moderados, con una velocidad promedio de hasta 9 km/h. Para más detalles sobre el clima, le recomendamos mantenerse actualizado con fuentes confiables.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde, las condiciones climáticas mantendrán el cielo parcialmente nuboso, mientras que las máximas alcanzarán los 18.8°C. La humedad será un factor a tener en cuenta, alcanzando un nivel considerable. Los vientos serán más intensos, registrando ráfagas de hasta 19 km/h.

Se aconseja llevar precauciones ante el aumento de los vientos y prever una posible interrupción en actividades al aire libre debido al clima cambiante.