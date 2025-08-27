Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Pronóstico Diario
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 27 de agosto de 2025, 06:03

Estado del tiempo en Formosa

Hoy el clima en Formosa estará dominado por un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas rondando los 7.9°C. Los vientos soplarán con una velocidad media de 17 km/h, aportando una brisa fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde, se espera que las condiciones de clima se mantengan sin grandes cambios. La temperatura máxima alcanzará alrededor de 20.5°C, ofreciendo un clima agradable. No se esperan precipitaciones, aunque el porcentaje de humedad será elevado, alcanzando el 96%.

En la noche, el clima se volverá más fresco nuevamente, con la posibilidad de que las temperaturas bajen. Los vientos continuarán, pero sin aumento significativo de la velocidad.