Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Tiempo en Jujuy

Cómo estará el clima esta mañana en Jujuy

Esta mañana en Jujuy, el clima estará parcialmente nuboso. Las temperaturas matutinas empezarán frescas, con un mínimo de 4.2°C, aunque se espera que suban gradualmente a medida que avanza el día. La velocidad del viento, desde el noreste, se estima en aproximadamente 10 km/h, proporcionando un leve fresco al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que el día avanza y llegamos a la tarde noche, las condiciones climáticas en Jujuy seguirán siendo dominadas por cielos parcialmente nublados. La temperatura alcanzará un máximo de 18.4°C, invitando a disfrutar del exterior sin preocupaciones. El viento aumentará ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h. Aunque el nivel de humedad estará cerca del 85%, no hay previsión de lluvias para el día de hoy.

Disfruta de un día sin preocupaciones de precipitaciones, con temperaturas agradables ideales para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 27 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su aparición a las 7:26 y se despedirá a las 18:03. Esta información es ideal para planificar tanto actividades al aire libre durante el día como eventos especiales en la noche.