Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Tiempo y clima

Pronóstico para la mañana

En La Pampa, el día comenzará con cielos parcialmente nubosos y una temperatura agradable que ascenderá desde los 7.1°C. Se prevé una ligera brisa con vientos de hasta 14 km/h, mientras que la humedad rondará el 40%. Un comienzo ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y la noche, se espera que el clima se mantenga estable en la región. Las temperaturas máximas alcanzarán los 18.4°C, ofreciendo un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, los vientos podrían intensificarse ligeramente, alcanzando una velocidad máxima de 29 km/h. A pesar de ello, será un momento oportuno para disfrutar del aire libre y contemplar el cielo nocturno.

Observaciones astronómicas

Para quienes disfruten de las observaciones astronómicas, el sol hará su entrada en el firmamento a las 08:25 AM y se despedirá a las 06:08 PM. Durante la noche, la luna se mostrará a las 05:59 AM y desaparecerá a las 05:21 AM del día siguiente, añadiendo un toque pálido y místico al cielo pampeano.