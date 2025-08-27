Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Clima Diario

El clima de este miércoles en Mendoza presenta un panorama variado a lo largo de la jornada. Durante la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso y las temperaturas se mantendrán frescas, con una mínima de 6.6°C. La humedad relativa será considerable, alcanzando un 37%. Los vientos se harán presentes con una velocidad máxima que podría llegar a los 11 km/h, por lo que se recomienda llevar un abrigo ligero si planea salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Ya hacia la tarde, las condiciones meteorológicas anticipan que el cielo mantendrá las nubes parcialmente. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C. A medida que avance la noche, las condiciones continuarán similares. Es importante destacar que no se esperan lluvias durante todo el día, por lo que las actividades al aire libre se podrán realizar sin inconvenientes. La humedad descenderá ligeramente hacia la tarde, ofreciendo un ambiente más cómodo para disfrutar del aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Aproveche el día para salir a realizar actividades al aire libre sin preocuparse por precipitaciones, pero recuerde mantenerse protegido del viento. Use ropa adecuada para la temperatura fresca de la mañana y la más cálida de la tarde; un suéter o una chaqueta liviana podrían ser suficientes para enfrentar los cambios de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 27 de agosto de 2025

Las observaciones astronómicas para Mendoza hoy indican que el sol saldrá a las 08:34 y se pondrá a las 18:35, ofreciendo un día de duración estándar para la temporada. El día será ideal para quienes disfruten de contemplar el cielo en sus diferentes matices a lo largo de la jornada.