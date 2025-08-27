Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Tiempo y clima

Clima en Salta durante la mañana

Este miércoles, en Salta, se espera un clima mayormente nuboso en las horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que el día comenzará tranquilo con vientos suaves, alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h. No se prevén precipitaciones, y la humedad esperada se mantendrá en un nivel de 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, las temperaturas aumentarán, llegando a un máximo de 21.2°C. El cielo continuará parcialmente nublado, pero las nubes podrían dispersarse al caer la noche. No se espera lluvia en el transcurso del día. Los vientos máximos se mantendrán a una velocidad de 8 km/h. Durante la noche, las condiciones no cambiarán significativamente, presentándose un clima estable con una baja significativa de la temperatura. La visibilidad se mantendrá buena en todo momento.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 27 de agosto de 2025. El amanecer en Salta está previsto para las 7:03 AM, mientras que el atardecer se producirá a las 6:40 PM. Estos eventos astronómicos marcarán las horas de luz a lo largo del día de hoy.