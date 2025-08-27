Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025
Clima en Salta durante la mañana
Este miércoles, en Salta, se espera un clima mayormente nuboso en las horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que el día comenzará tranquilo con vientos suaves, alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h. No se prevén precipitaciones, y la humedad esperada se mantendrá en un nivel de 47%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
En la tarde, las temperaturas aumentarán, llegando a un máximo de 21.2°C. El cielo continuará parcialmente nublado, pero las nubes podrían dispersarse al caer la noche. No se espera lluvia en el transcurso del día. Los vientos máximos se mantendrán a una velocidad de 8 km/h. Durante la noche, las condiciones no cambiarán significativamente, presentándose un clima estable con una baja significativa de la temperatura. La visibilidad se mantendrá buena en todo momento.
También podría interesarte
Observaciones astronómicas
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 27 de agosto de 2025. El amanecer en Salta está previsto para las 7:03 AM, mientras que el atardecer se producirá a las 6:40 PM. Estos eventos astronómicos marcarán las horas de luz a lo largo del día de hoy.