Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Tiempo y clima
Canal 26
Por Canal 26
miércoles, 27 de agosto de 2025, 06:04

Clima en Salta durante la mañana

Este miércoles, en Salta, se espera un clima mayormente nuboso en las horas de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C, mientras que el día comenzará tranquilo con vientos suaves, alcanzando una velocidad máxima de 8 km/h. No se prevén precipitaciones, y la humedad esperada se mantendrá en un nivel de 47%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

En la tarde, las temperaturas aumentarán, llegando a un máximo de 21.2°C. El cielo continuará parcialmente nublado, pero las nubes podrían dispersarse al caer la noche. No se espera lluvia en el transcurso del día. Los vientos máximos se mantendrán a una velocidad de 8 km/h. Durante la noche, las condiciones no cambiarán significativamente, presentándose un clima estable con una baja significativa de la temperatura. La visibilidad se mantendrá buena en todo momento.

También podría interesarte

Después de agotar un tercer River, Airbag vuelve a Rosario y Córdoba: despedirá el 2025 en el Kempes y en el Hipódromo

Después de agotar un tercer River, Airbag vuelve a Rosario y Córdoba: despedirá el 2025 en el Kempes y en el Hipódromo

Sorpresa en el pronóstico: una provincia de Argentina bajo alerta por fuertes lluvias este martes 26 de agosto

Sorpresa en el pronóstico: una provincia de Argentina bajo alerta por fuertes lluvias este martes 26 de agosto

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 27 de agosto de 2025. El amanecer en Salta está previsto para las 7:03 AM, mientras que el atardecer se producirá a las 6:40 PM. Estos eventos astronómicos marcarán las horas de luz a lo largo del día de hoy.