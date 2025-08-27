Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Clima actual

Pronóstico del tiempo en San Juan

Hoy en San Juan, el clima se presenta con condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C y los 20.4°C, lo que brindará una sensación templada al iniciar el día. No se espera precipitación alguna, manteniendo el ambiente seco. La humedad relativa máxima se sitúa en un 61%, creando un ambiente agradable por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

En horas de la tarde, se mantendrán condiciones semejantes de nubosidad parcial. Las temperaturas llegarán al máximo del día alcanzando los 20.4°C. No se anticipan lluvias significativas, garantizando la continuidad de un día sereno. Durante la noche, el cielo estará claro, con temperaturas que descenderán gradualmente. Los vientos soplarán con una velocidad media de 11 km/h durante el día. La estabilidad en el viento favorece un ambiente tranquilo para disfrutar de actividades al aire libre.