Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

miércoles, 27 de agosto de 2025, 06:05

Clima para la mañana en Santa Cruz

Durante la mañana en Santa Cruz, se espera un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 3.4°C. Es importante tener en cuenta que los vientos podrían alcanzar una velocidad media de hasta 16 km/h. Puede consultar más sobre el clima en el enlace proporcionado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que subirán a un máximo de 7.3°C. Los vientos podrían aumentar ligeramente, llegando a una velocidad media de hasta 25 km/h. Se recomienda abrigarse adecuadamente debido al frescor y el viento.