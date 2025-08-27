Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Clima diario

Clima para la mañana en Santa Cruz

Durante la mañana en Santa Cruz, se espera un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 3.4°C. Es importante tener en cuenta que los vientos podrían alcanzar una velocidad media de hasta 16 km/h. Puede consultar más sobre el clima en el enlace proporcionado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con temperaturas que subirán a un máximo de 7.3°C. Los vientos podrían aumentar ligeramente, llegando a una velocidad media de hasta 25 km/h. Se recomienda abrigarse adecuadamente debido al frescor y el viento.