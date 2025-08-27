Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

Clima en Santa Fe

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima que rondará los 7.9°C. A lo largo de la mañana, los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h. Se espera que la humedad esté alrededor del 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya en la tarde, la temperatura aumentará llegando a una máxima de 18.5°C. El cielo persistirá con nubes ocasionales, y los vientos podrían intensificarse levemente con ráfagas máximas de hasta 21 km/h. La noche se mantendrá similar, con condiciones despejadas y temperaturas que permanecerán agradables para finales de agosto.