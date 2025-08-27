Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este miércoles 27 de agosto de 2025

miércoles, 27 de agosto de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo para hoy en Santa Fe

Hoy en Santa Fe, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima que rondará los 7.9°C. A lo largo de la mañana, los vientos serán moderados, alcanzando una velocidad máxima de 11 km/h. Se espera que la humedad esté alrededor del 85%, lo que podría hacer sentir el ambiente un poco más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Ya en la tarde, la temperatura aumentará llegando a una máxima de 18.5°C. El cielo persistirá con nubes ocasionales, y los vientos podrían intensificarse levemente con ráfagas máximas de hasta 21 km/h. La noche se mantendrá similar, con condiciones despejadas y temperaturas que permanecerán agradables para finales de agosto.