Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima Catamarca

Mañana en Catamarca

En Catamarca, durante la mañana se esperan cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, brindando un ambiente fresco al inicio del día. El clima se mantendrá estable con vientos leves que alcanzarán los 4.4 m/s, por lo que se sugiere abrigarse adecuadamente si sale temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En la tarde, las condiciones permanecerán similares, pero la temperatura máxima alcanzará los 23.7°C, generando una sensación térmica más agradable. Hacia la noche, el clima se mantendrá parcialmente nublado con ligera reducción de la velocidad del viento. La humedad puede aumentar alcanzando el 65%, por lo que se recomienda llevar algún abrigo liviano si tiene pensado estar al aire libre durante las horas nocturnas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca

En cuanto a recomendaciones, considere mantenerse hidratado debido a los cambios de temperatura durante el día, y no olvide aplicar protector si planea actividades al aire libre. Además, es conveniente revisar el pronóstico para posibles cambios bruscos y estar prevenido ante cualquier contingencia climática.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer en Catamarca será a las 08:12, mientras que el atardecer sucederá a las 18:33. Para los apasionados de las observaciones astronómicas, la salida de la luna estará marcada por un cielo despejado a las 07:40 y se pondrá aproximadamente a las 17:53.