Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025
Mañana en Catamarca
En Catamarca, durante la mañana se esperan cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.4°C, brindando un ambiente fresco al inicio del día. El clima se mantendrá estable con vientos leves que alcanzarán los 4.4 m/s, por lo que se sugiere abrigarse adecuadamente si sale temprano.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
En la tarde, las condiciones permanecerán similares, pero la temperatura máxima alcanzará los 23.7°C, generando una sensación térmica más agradable. Hacia la noche, el clima se mantendrá parcialmente nublado con ligera reducción de la velocidad del viento. La humedad puede aumentar alcanzando el 65%, por lo que se recomienda llevar algún abrigo liviano si tiene pensado estar al aire libre durante las horas nocturnas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Catamarca
En cuanto a recomendaciones, considere mantenerse hidratado debido a los cambios de temperatura durante el día, y no olvide aplicar protector si planea actividades al aire libre. Además, es conveniente revisar el pronóstico para posibles cambios bruscos y estar prevenido ante cualquier contingencia climática.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025
Hoy, el amanecer en Catamarca será a las 08:12, mientras que el atardecer sucederá a las 18:33. Para los apasionados de las observaciones astronómicas, la salida de la luna estará marcada por un cielo despejado a las 07:40 y se pondrá aproximadamente a las 17:53.