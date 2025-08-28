Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

jueves, 28 de agosto de 2025, 06:02

El pronóstico para hoy en Chubut, promete un clima ligeramente inestable durante las primeras horas. Se espera clima con cielos parcialmente nublados y temperaturas que podrían alcanzar un mínimo de 7.3°C. La humedad máxima se situará cerca del 79%. La velocidad del viento alcanzará picos de hasta 31 km/h. A lo largo de la mañana, el clima será favorable para actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable llevar una abrigo ligero debido a la baja temperatura mínima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo algo nubladas, con una temperatura máxima que rondará los 14.7°C. La intensidad del viento se incrementará alcanzando rachas de hasta 52 km/h. Es importante tener precaución al realizar actividades en espacios abiertos debido a la velocidad del viento. Durante la noche, la temperatura comenzará a descender, por lo que es recomendable prever ropa abrigada si se planean salidas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo cual favorece a quienes planean actividades al aire libre. La observación del cielo nocturno podría estar limitada por la nubosidad, pero no se reportan eventos astronómicos significativos para esta noche.