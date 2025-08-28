Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Pronóstico diario

El pronóstico para hoy en Chubut, promete un clima ligeramente inestable durante las primeras horas. Se espera clima con cielos parcialmente nublados y temperaturas que podrían alcanzar un mínimo de 7.3°C. La humedad máxima se situará cerca del 79%. La velocidad del viento alcanzará picos de hasta 31 km/h. A lo largo de la mañana, el clima será favorable para actividades al aire libre, aunque siempre es recomendable llevar una abrigo ligero debido a la baja temperatura mínima.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde y noche, las condiciones seguirán siendo algo nubladas, con una temperatura máxima que rondará los 14.7°C. La intensidad del viento se incrementará alcanzando rachas de hasta 52 km/h. Es importante tener precaución al realizar actividades en espacios abiertos debido a la velocidad del viento. Durante la noche, la temperatura comenzará a descender, por lo que es recomendable prever ropa abrigada si se planean salidas.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo cual favorece a quienes planean actividades al aire libre. La observación del cielo nocturno podría estar limitada por la nubosidad, pero no se reportan eventos astronómicos significativos para esta noche.