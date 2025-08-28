Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

jueves, 28 de agosto de 2025, 06:00

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará predominantemente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas rondan los 8.6°C, mientras que la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a los vientos moderados, que alcanzarán los 8 km/h. La humedad relativa será del 62%, manteniendo un ambiente algo fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán con cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima ascenderá a unos agradables 16°C. No se esperan precipitaciones significativas, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre. La humedad se mantendrá estable, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

El sol salió a las 7:57 AM y se pondrá a las 5:50 PM, proporcionando un día de abundante luz para disfrutar de la ciudad. Sin embargo, es recomendable llevar alguna capa extra para las horas más tardías del día cuando las temperaturas comiencen a descender.