Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima Diario

Hoy en Ciudad De Buenos Aires, el clima estará predominantemente nuboso durante la mañana. Se espera que las temperaturas mínimas rondan los 8.6°C, mientras que la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a los vientos moderados, que alcanzarán los 8 km/h. La humedad relativa será del 62%, manteniendo un ambiente algo fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, las condiciones meteorológicas continuarán con cielo parcialmente nublado y la temperatura máxima ascenderá a unos agradables 16°C. No se esperan precipitaciones significativas, lo que permite disfrutar de actividades al aire libre. La humedad se mantendrá estable, lo que contribuirá a un ambiente confortable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

El sol salió a las 7:57 AM y se pondrá a las 5:50 PM, proporcionando un día de abundante luz para disfrutar de la ciudad. Sin embargo, es recomendable llevar alguna capa extra para las horas más tardías del día cuando las temperaturas comiencen a descender.