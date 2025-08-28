Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima actual

Condiciones meteorológicas para Corrientes esta mañana

Hoy, en Corrientes, la mañana comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que variarán entre 8.2°C y 18.8°C. Los vientos serán moderados, con una velocidad máxima de 9 km/h. La clima se mantendrá relativamente seco, sin previsión de lluvias. La humedad alcanzará un máximo del 94%, lo que podría influir en la sensación térmica.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Hacia la tarde y la noche, el clima continuará con cielos parcialmente nubosos y las temperaturas aumentando gradualmente hacia los 18.8°C. En la noche, las temperaturas volverán a bajar, estabilizándose alrededor de los 8.2°C. Aunque no hay pronóstico de lluvias, se recomienda estar precavido debido a la alta humedad. Además, los vientos de dirección sur continuarán soplando a velocidades similares, manteniendo el ambiente fresco.

Observaciones astronómicas para hoy

“El sol en Corrientes saldrá a las 07:42 a.m. y se pondrá a las 18:08 p.m., otorgando un día lleno de luz para disfrutar”