Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

jueves, 28 de agosto de 2025, 06:02

Esta mañana en Entre Ríos, tendremos un escenario climatico que se caracteriza por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.8°C, manteniendo el ambiente fresco. Los vientos promedio soplarán a 10 km/h, pero podríamos experimentar ráfagas de hasta 24 km/h. La humedad estará en torno al 82%, lo cual es considerable y puede incrementar la sensación de frescura a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá en su mayoría cubierto con alguna apertura ocasional. Las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 17.2°C, brindando una sensación térmica más agradable conforme avance el día. El viento, aunque variable, continuará siendo una presencia notable, pudiendo alcanzar hasta los 15 km/h a determinadas épocas. Durante la noche, se mantendrá la tónica nubosa pero sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, tengan en cuenta que el amanecer se producirá a las 07:58, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:05.

Recomendamos estar atentos a las condiciones climáticasantes de realizar actividades al aire libre.