Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima diario

Esta mañana en Entre Ríos, tendremos un escenario climatico que se caracteriza por un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de los 7.8°C, manteniendo el ambiente fresco. Los vientos promedio soplarán a 10 km/h, pero podríamos experimentar ráfagas de hasta 24 km/h. La humedad estará en torno al 82%, lo cual es considerable y puede incrementar la sensación de frescura a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Hacia la tarde y la noche, el cielo se mantendrá en su mayoría cubierto con alguna apertura ocasional. Las temperaturas máximas alcanzarán hasta los 17.2°C, brindando una sensación térmica más agradable conforme avance el día. El viento, aunque variable, continuará siendo una presencia notable, pudiendo alcanzar hasta los 15 km/h a determinadas épocas. Durante la noche, se mantendrá la tónica nubosa pero sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, tengan en cuenta que el amanecer se producirá a las 07:58, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:05.

Recomendamos estar atentos a las condiciones climáticasantes de realizar actividades al aire libre.