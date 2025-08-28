Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima Formosa

Pronóstico para la mañana en Formosa

Este jueves 28 de agosto de 2025, en Formosa, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas alrededor de 7.9°C. A medida que avancen las horas de la mañana, se sentirán vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 10 km/h. La clima se mantendrá sin lluvias, con una humedad relativa que oscilará en torno al 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde, se mantendrán las condiciones de nubosidad parcial, alcanzando una temperatura máxima de 20.5°C. Los vientos podrían intensificarse ligeramente, manteniendo una velocidad promedio de 9 km/h. Para la noche, se espera que las nubes persistan, pero sin precipitaciones. Las condiciones generales favorecen un clima apacible, ideal para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

La luna se encontrará en fase de cuarto menguante, lo cual será visible durante la noche. Además, el amanecer hoy será a las 7:02, mientras que el sol se pondrá a las 18:08, permitiendo un largo día para aprovechar al máximo.