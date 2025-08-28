Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima y tiempo

El clima en la mañana

Hoy en Jujuy, el clima iniciará el día con un ligero despeje, con una temperatura mínima esperada de 7.8°C que invita a utilizar una chaqueta liviana. Los vientos presentarán una velocidad máxima de 5 km/h, ayudando a mantener una sensación térmica suave y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, las condiciones serán algo más cálidas, alcanzando hasta 46°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, sin precipitaciones significativas, lo que facilita planificar actividades al aire libre. La humedad rondará el 46%, sin probabilidad de precipitaciones, haciendo la jornada más llevadera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

El sol hará su aparición con el amanecer a las 08:01 y se despedirá con el ocaso alrededor de las 18:41. Un día perfecto para disfrutar de las luces del amanecer y el anochecer con cielo despejado.