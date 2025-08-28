Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025
El clima en la mañana
Hoy en Jujuy, el clima iniciará el día con un ligero despeje, con una temperatura mínima esperada de 7.8°C que invita a utilizar una chaqueta liviana. Los vientos presentarán una velocidad máxima de 5 km/h, ayudando a mantener una sensación térmica suave y agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, las condiciones serán algo más cálidas, alcanzando hasta 46°C. El cielo permanecerá mayormente despejado, sin precipitaciones significativas, lo que facilita planificar actividades al aire libre. La humedad rondará el 46%, sin probabilidad de precipitaciones, haciendo la jornada más llevadera.
También podría interesarte
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025
El sol hará su aparición con el amanecer a las 08:01 y se despedirá con el ocaso alrededor de las 18:41. Un día perfecto para disfrutar de las luces del amanecer y el anochecer con cielo despejado.