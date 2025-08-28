Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima diario

El clima durante la mañana

En la mañana de hoy en La Pampa, podemos anticipar un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán frescas, con mínimas que rondan los 7.1°C, y subiendo gradualmente hacia máximas de 18.4°C. Los vientos soplarán de manera moderada, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h. La humedad permanecerá constante alrededor del 79%, generando una sensación térmica confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

La tarde promete continuar con características climáticas similares. Las nubes se mantendrán presentes, aunque no se esperan lluvias significativas. El viento, proveniente del noreste con velocidades hasta 29 km/h, podría incrementar la sensación de frescura en las primeras horas de la noche. La presión atmosférica máxima está calculada en 1020.8 mb, asegurando un ambiente estable sin sobresaltos bruscos en las condiciones meteorológicas.

Al caer la noche, se espera que el cielo comience a despejarse, contribuyendo a un descenso de la temperatura hasta los 7.1°C, acompañando el final del día con condiciones serenas.