Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Tiempo y clima

Hoy, en La Rioja, se espera que el clima sea parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas alcanzarán valores que van desde los 6°C, con una probabilidad de precipitaciones del 0%. El viento tendrá una velocidad media de 21 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones si tiene pensado actividades al aire libre. La humedad en el ambiente alcanzará un nivel máximo del 70%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Para la tarde y noche, las condiciones de tiempo continuarán siendo parcialmente nubosas. La temperatura máxima ascenderá hasta los 21.1°C, proporcionando un clima cálido. La velocidad del viento bajará a alrededor de 5.7 km/h, y se prevé que la humedad disminuya ligeramente, manteniéndose en niveles confortables. No se espera lluvia para el resto del día, y la presión atmosférica promedio se situará alrededor de 1020.6 mb.

Observaciones astronómicas

El día comenzará con el amanecer a las 8:18, mientras que el anochecer tendrá lugar a las 18:35, lo que ofrecerá un tiempo solar considerable para disfrutar. En cuanto a la luna, esta se levantará a las 17:55 y se pondrá a las 7:47, mostrando un espectáculo de la naturaleza que se puede aprovechar para observaciones en la noche.

Recuerde siempre llevar protección solar si planea estar al aire libre y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.