Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025
Hoy, en La Rioja, se espera que el clima sea parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas alcanzarán valores que van desde los 6°C, con una probabilidad de precipitaciones del 0%. El viento tendrá una velocidad media de 21 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones si tiene pensado actividades al aire libre. La humedad en el ambiente alcanzará un nivel máximo del 70%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja
Para la tarde y noche, las condiciones de tiempo continuarán siendo parcialmente nubosas. La temperatura máxima ascenderá hasta los 21.1°C, proporcionando un clima cálido. La velocidad del viento bajará a alrededor de 5.7 km/h, y se prevé que la humedad disminuya ligeramente, manteniéndose en niveles confortables. No se espera lluvia para el resto del día, y la presión atmosférica promedio se situará alrededor de 1020.6 mb.
Observaciones astronómicas
El día comenzará con el amanecer a las 8:18, mientras que el anochecer tendrá lugar a las 18:35, lo que ofrecerá un tiempo solar considerable para disfrutar. En cuanto a la luna, esta se levantará a las 17:55 y se pondrá a las 7:47, mostrando un espectáculo de la naturaleza que se puede aprovechar para observaciones en la noche.
Recuerde siempre llevar protección solar si planea estar al aire libre y mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas del día.