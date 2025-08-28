Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima en Mendoza

Hoy en Mendoza, disfrutaremos de una mañana con clima parcialmente nublado. Se esperan temperaturas mínimas de 6.6°C, con una sensación térmica que podría ser un poco más baja debido a la humedad, que se encuentra alrededor del 62%. La velocidad del viento será moderada con ráfagas alcanzando los 13 km/h. El día continuará sin precipitaciones significativas, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, el tiempo seguirá manteniéndose con nubes intermitentes, y las temperaturas alcanzarán máximas de 17.5°C. La noche en Mendoza no traerá sorpresas significativas en cuanto al clima; esperamos un cielo parcialmente nublado y una ligera caída en las temperaturas a medida que avance la noche. Es importante considerar una leve brisa que continuará soplando a velocidades de hasta 11 km/h, sin mayores complicaciones para las actividades nocturnas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Para quienes planeen actividades al aire libre, es aconsejable vestir en capas debido a las variaciones de temperatura a lo largo del día. Mantente hidratado y protege tu piel del sol, aunque no sea muy intenso, los rayos UV pueden afectar durante todo el año.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer en Mendoza será a las 08:34, mientras que el atardecer se producirá a las 18:35. Esto proporciona un día de luz bastante largo para disfrutar de las actividades al aire libre.