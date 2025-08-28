Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025
Hoy en Mendoza, disfrutaremos de una mañana con clima parcialmente nublado. Se esperan temperaturas mínimas de 6.6°C, con una sensación térmica que podría ser un poco más baja debido a la humedad, que se encuentra alrededor del 62%. La velocidad del viento será moderada con ráfagas alcanzando los 13 km/h. El día continuará sin precipitaciones significativas, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza
Por la tarde, el tiempo seguirá manteniéndose con nubes intermitentes, y las temperaturas alcanzarán máximas de 17.5°C. La noche en Mendoza no traerá sorpresas significativas en cuanto al clima; esperamos un cielo parcialmente nublado y una ligera caída en las temperaturas a medida que avance la noche. Es importante considerar una leve brisa que continuará soplando a velocidades de hasta 11 km/h, sin mayores complicaciones para las actividades nocturnas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza
Para quienes planeen actividades al aire libre, es aconsejable vestir en capas debido a las variaciones de temperatura a lo largo del día. Mantente hidratado y protege tu piel del sol, aunque no sea muy intenso, los rayos UV pueden afectar durante todo el año.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025
Hoy, el amanecer en Mendoza será a las 08:34, mientras que el atardecer se producirá a las 18:35. Esto proporciona un día de luz bastante largo para disfrutar de las actividades al aire libre.